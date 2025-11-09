x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 06:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 06:03
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США

Сирия
США
время публикации: 09 ноября 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 06:10
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США
AP Photo/Omar Sanadiki

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США, сообщило сирийское информагентство SANA. 10 ноября в Вашингтоне должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Это первый официальный визит президента Сирии в США в истории.

Накануне визита Госдепартамент США объявил, что, согласно решению госсекретаря Марко Рубио, президент Сирии Ахмад аш-Шараа исключен из списка террористов, подлежащих санкциям. Эти шаг предпринят "в знак признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем 50 лет репрессий".

Решение принято через два дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по инициативе США об исключении аш-Шараа из санкционных списков.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 ноября 2025

Госдеп США: президент Сирии исключен из списка террористов, подлежащих санкциям
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 ноября 2025

США добиваются снятия санкций ООН с президента Сирии Ахмада аш-Шараа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2025

Белый дом: президент Сирии встретится с Трампом в Вашингтоне 10 ноября