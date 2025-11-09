Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США
время публикации: 09 ноября 2025 г., 05:26 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 06:10
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в США, сообщило сирийское информагентство SANA. 10 ноября в Вашингтоне должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Это первый официальный визит президента Сирии в США в истории.
Накануне визита Госдепартамент США объявил, что, согласно решению госсекретаря Марко Рубио, президент Сирии Ахмад аш-Шараа исключен из списка террористов, подлежащих санкциям. Эти шаг предпринят "в знак признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем 50 лет репрессий".
Решение принято через два дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по инициативе США об исключении аш-Шараа из санкционных списков.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 ноября 2025