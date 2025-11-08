x
Мир

Госдеп США: президент Сирии исключен из списка террористов, подлежащих санкциям

США
Сирия
время публикации: 08 ноября 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 07:29
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа
AP Photo/Andres Kudacki

Госдепартамент США объявил, что, согласно решению госсекретаря Марко Рубио, президент Сирии Ахмад аш-Шараа исключен из списка террористов, подлежащих санкциям.

Эти шаг предпринят "в знак признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем 50 лет репрессий".

Решение принято через два дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по инициативе США об исключении аш-Шараа из санкционных списков.

В ближайшие дни Ахмад аш-Шараа прибывает в США и 10 ноября проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

