Госдеп США: президент Сирии исключен из списка террористов, подлежащих санкциям

Госдепартамент США объявил, что, согласно решению госсекретаря Марко Рубио, президент Сирии Ахмад аш-Шараа исключен из списка террористов, подлежащих санкциям.

Эти шаг предпринят "в знак признания прогресса, продемонстрированного сирийским руководством после ухода Башара Асада и более чем 50 лет репрессий".

Решение принято через два дня после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по инициативе США об исключении аш-Шараа из санкционных списков.

В ближайшие дни Ахмад аш-Шараа прибывает в США и 10 ноября проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.