"Аль-Хадат": командиры "Хизбаллы" прошли пластические операции для изменения внешности
время публикации: 10 ноября 2025 г., 01:23 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 05:32
Саудовский канал "Аль-Хадат" со ссылкой на "источники, близкие к "Хизбалле"" сообщает, что десятки командиров этой террористической организации, ранее пострадавших в израильских ударах, перенесли пластические операции для изменения внешности.
По данным канала, операции выполнялись в Иране, Ираке и клиниках "Хизбаллы" в Ливане.
Часть руководителей, не получивших ранений, прошла процедуры как превентивную меру. Имена не приводятся.
Данное сообщение широко цитируется арабскими и израильскими СМИ.
"Хизбалла" эту публикацию не комментирует.