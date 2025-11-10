x
10 ноября 2025
Ближний Восток

"Аль-Хадат": командиры "Хизбаллы" прошли пластические операции для изменения внешности

время публикации: 10 ноября 2025 г., 01:23 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 05:32
AP Photo/Bilal Hussein

Саудовский канал "Аль-Хадат" со ссылкой на "источники, близкие к "Хизбалле"" сообщает, что десятки командиров этой террористической организации, ранее пострадавших в израильских ударах, перенесли пластические операции для изменения внешности.

По данным канала, операции выполнялись в Иране, Ираке и клиниках "Хизбаллы" в Ливане.

Часть руководителей, не получивших ранений, прошла процедуры как превентивную меру. Имена не приводятся.

Данное сообщение широко цитируется арабскими и израильскими СМИ.

"Хизбалла" эту публикацию не комментирует.

