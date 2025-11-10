x
Ближний Восток

Турция: "В туннелях под Рафиахом заблокированы 200 мирных жителей". ХАМАС говорил, что там боевики

Турция
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 10 ноября 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 09:30
Турция: "В туннелях под Рафиахом заблокированы 200 мирных жителей". ХАМАС говорил, что там боевики
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Высокопоставленный турецкий представитель заявил, что после возвращения останков Адара Голдина Турция работает над обеспечением безопасного возвращения 200 "мирных жителей", которые оказались заблокированными в туннелях Рафиаха.

"Турция оказала значительную помощь в возвращении через 11 лет останков Голдина – после интенсивных усилий, свидетельствующих о приверженности ХАМАСа условиям перемирия", – добавил он.

В Израиле опровергают утверждения, что туннелях под Рафиахом заблокированы мирные жители. По словам представителей ЦАХАЛа, речь идет о боевиках.

Как отмечает издание "Аль-Араби аль-Джадид", то, что в туннелях заблокированы боевики, признал и сам ХАМАС. Группировка сообщала, что они не согласны сложить оружие, и призвала посредников найти решение кризиса. Турция и является этим посредником.

Ближний Восток
