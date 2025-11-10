Турция: "В туннелях под Рафиахом заблокированы 200 мирных жителей". ХАМАС говорил, что там боевики

Высокопоставленный турецкий представитель заявил, что после возвращения останков Адара Голдина Турция работает над обеспечением безопасного возвращения 200 "мирных жителей", которые оказались заблокированными в туннелях Рафиаха.

"Турция оказала значительную помощь в возвращении через 11 лет останков Голдина – после интенсивных усилий, свидетельствующих о приверженности ХАМАСа условиям перемирия", – добавил он.

В Израиле опровергают утверждения, что туннелях под Рафиахом заблокированы мирные жители. По словам представителей ЦАХАЛа, речь идет о боевиках.

Как отмечает издание "Аль-Араби аль-Джадид", то, что в туннелях заблокированы боевики, признал и сам ХАМАС. Группировка сообщала, что они не согласны сложить оружие, и призвала посредников найти решение кризиса. Турция и является этим посредником.