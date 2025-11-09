"Кан": Израиль может выпустить более сотни террористов из туннеля в Рафиахе, если они сдадутся

Израиль передал США свои предложения по урегулированию ситуации с туннелем в Рафиахе, в котором скрываются более сотни террористов ХАМАСа. Израиль гарантировал жизнь боевикам в том случае, если они сдадутся и будут доставлены для расследования в Израиль. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" сообщил журналист Итай Блюменталь.

Журналист отметил, что США продолжают оказывать давление на Израиль, требуя перейти к реализации второго этапа плана Трампа, который, среди прочего ,включает участие международных сил в эвакуации населения Газы в безопасные районы и восстановление сектора, которое должно начаться с Рафиаха. Однако наличие более сотни террористов в туннеле в Рафиахе препятствует этому.

Отметим, что сегодня в Израиль прилетел советник Трампа Джаред Кушнер, завтра ожидается прибытие Стива Виткоффа. Их визит является частью усилий администрации США по разрешению "кризиса с туннелем в Рафиахе".