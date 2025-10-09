x
09 октября 2025
Ближний Восток

Один из лидеров ХАМАСа Халиль аль-Хайя провозгласил завершение войны

время публикации: 09 октября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 22:02
Один из лидеров ХАМАСа Халиль аль-Хайя провозгласил завершение войны
Высокопоставленный представитель террористической организации ХАМАС Халиль аль-Хайя выступил с речью, в ходе которой он провозгласил завершения войны в секторе Газы.

В своем выступлении он выразил благодарность уничтоженным Израилем лидерам группировки – Яхье Синуару, Мухаммаду Дэйфу, Исмаилу Ханийе и другим организаторам резни 7 октября 2023 года. "Мы отмечаем два года с великой операции 7/10, и следует вспомнить лидеров, открывших этот прорыв", – подчеркнул аль-Хайя.

Аль-Хайя заявил, что война закончилась, и что ХАМАС получил по этому поводу гарантии от посредников и от США. "На стол переговоров мы вынесли интересы нашего народа и прекращение кровопролития. Мы продолжим работать с палестинскими и другими исламскими силами ради интересов палестинского народа – до тех пор, пока не будет создано палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

