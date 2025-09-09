ХАМАС официально заявил, что лидеры организации живы после атаки в Дохе

ХАМАС распространил заявление, согласно которому попытка Израиля ликвидировать лидеров этой организации во время встречи в Дохе, провалилась.

ХАМАС подтверждает гибель пяти "активистов", а также смерть сотрудника службы безопасности Катара. При этом утверждается, что все члены политбюро ХАМАСа живы.

Достоверность этого утверждения проверяется.

Ранее арабские источники сообщили, что в результате удара погибли пять членов ХАМАСа: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Малик ("Абу Малик"), а также глава канцелярии Аль-Хайи Джихад Лабад.

МВД Катара сообщил, что в результате удара Израиля по руководству ХАМАСа в Дохе погиб сотрудник служб безопасности Катара и еще несколько человек получили ранения. "Согласно первоначальной информации, погиб сотрудник спецподразделения сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири погиб в результате этого нападения", – говорится в сообщении катарского МВД.