x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 21:04
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС официально заявил, что лидеры организации живы после атаки в Дохе

Катар
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 09 сентября 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 20:40
Доха, столица Катара
AP Photo/Saurabh Das

ХАМАС распространил заявление, согласно которому попытка Израиля ликвидировать лидеров этой организации во время встречи в Дохе, провалилась.

ХАМАС подтверждает гибель пяти "активистов", а также смерть сотрудника службы безопасности Катара. При этом утверждается, что все члены политбюро ХАМАСа живы.

Достоверность этого утверждения проверяется.

Ранее арабские источники сообщили, что в результате удара погибли пять членов ХАМАСа: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Малик ("Абу Малик"), а также глава канцелярии Аль-Хайи Джихад Лабад.

МВД Катара сообщил, что в результате удара Израиля по руководству ХАМАСа в Дохе погиб сотрудник служб безопасности Катара и еще несколько человек получили ранения. "Согласно первоначальной информации, погиб сотрудник спецподразделения сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири погиб в результате этого нападения", – говорится в сообщении катарского МВД.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС