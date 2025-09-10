x
10 сентября 2025
10 сентября 2025
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Мир

Трамп заявил, что узнал о планах Израиля нанести удар в Дохе слишком поздно, чтобы вмешаться

Дональд Трамп
Катар
ХАМАС
Израиль
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 сентября 2025 г., 00:16
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп попытался еще больше дистанцироваться от израильской атаки в Дохе, опубликовав дополнение к официальному заявлению Белого дома. Он подчеркнул, что решение об ударе было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а администрация Белого дома узнала об этом слишком поздно, чтобы вмешаться.

"Это было решение премьер-министра Нетаниягу, а не мое", – написал Трамп в социальной сети Truth Social, добавив, что сразу после получения уведомления от Израиля о предстоящем ударе он поручил Стиву Виткоффу предупредить Катар, однако сделать это удалось лишь после начала израильской атаки на объекты в Дохе. При этом президент США еще раз повторил: "Однако ликвидация ХАМАСа, наживающегося на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

Трамп также сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио завершить подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Катаром.

Отметим, что ранее офис эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани распространил заявление, в котором говорится, что в ходе телефонного разговора, который состоялся после израильской атаки в Дохе, президент США Дональд Трамп выразил солидарность с Катаром и "решительно осудил нападения на суверенитет Катара, указав, что дипломатических усилий достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе". Трамп также подчеркнул, что Катар является надежным стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки и призвал Тамима ибн Хамада Аль Тани продолжить посреднические усилия по прекращению войны в секторе Газы.

Мир
