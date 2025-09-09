x
09 сентября 2025
Ближний Восток

Катар отрицает, что был уведомлен заранее об ударе ЦАХАЛа в Дохе

США
Катар
ХАМАС
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:21
Катар отрицает, что был уведомлен заранее об ударе ЦАХАЛа в Дохе
AP Photo /Darko Bandic

Катар опровергает сообщения в иностранных СМИ о том, что получил уведомление о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа в Дохе.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что сообщения об этом "не соответствуют действительности". Он отметил, что сообщение от одного из американских чиновников поступило уже в то время, когда в Дохе прогремели взрывы.

О том, что США предупредили Катар написало издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сообщение было передано Дохе сразу после того, как Израиль уведомил США о готовящейся операции против руководства ХАМАСа.

Ближний Восток
