Катар отрицает, что был уведомлен заранее об ударе ЦАХАЛа в Дохе

Катар опровергает сообщения в иностранных СМИ о том, что получил уведомление о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа в Дохе.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что сообщения об этом "не соответствуют действительности". Он отметил, что сообщение от одного из американских чиновников поступило уже в то время, когда в Дохе прогремели взрывы.

О том, что США предупредили Катар написало издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сообщение было передано Дохе сразу после того, как Израиль уведомил США о готовящейся операции против руководства ХАМАСа.