Катар отрицает, что был уведомлен заранее об ударе ЦАХАЛа в Дохе
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:21
Катар опровергает сообщения в иностранных СМИ о том, что получил уведомление о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа в Дохе.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что сообщения об этом "не соответствуют действительности". Он отметил, что сообщение от одного из американских чиновников поступило уже в то время, когда в Дохе прогремели взрывы.
О том, что США предупредили Катар написало издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сообщение было передано Дохе сразу после того, как Израиль уведомил США о готовящейся операции против руководства ХАМАСа.
