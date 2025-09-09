x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 22:45
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Белый дом выразил недовольство атакой Израиля в Дохе, но не осудил ее

США
Катар
Вашингтон
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 09 сентября 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 21:41
Белый дом выразил недовольство атакой Израиля в Дохе, но не осудил ее
AP Photo /Mark Schiefelbein

В ответ на вопросы, касающиеся атаки Израиля на лидеров ХАМАСа в Катаре, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала приготовленное заранее заявление, из четких формулировок которого становится понятно, что в Вашингтоне недовольны операцией ЦАХАЛа, но и не осуждают ее.

"Сегодня утром администрация Трампа была уведомлена вооруженными силами США о том, что Израиль атакует лидеров ХАМАСа, которые, к сожалению, находились в Дохе, столице Катара. Односторонние бомбовые удары на территории Катара – суверенного государства и близкого союзника США, активно работающего с нами над достижением мира, – не способствует целям ни Израиля, ни США", – сказала Ливитт. Она отметила, что президент рассматривает Катар как сильного союзника и друга США и крайне сожалеет о месте проведения этой атаки, но при этом считает, что уничтожение ХАМАСа является "достойной целью".

Представительница Белого Дома сообщила, что сразу после израильских ударов в Катаре Дональд Трамп провел беседы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с эмиром и премьер-министром Катара.

"Нетаниягу заявил президенту Трампу, что он хотел бы достичь мира как можно скорее, и президент Трамп считает, что этот неприятный инцидент может стать возможностью для мирного урегулирования", – добавила она.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 сентября 2025

ХАМАС официально заявил, что лидеры организации живы после атаки в Дохе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 сентября 2025

МВД Катара подтвердил гибель сотрудника служб безопасности в результате удара Израиля в Дохе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Семьи заложников встретились в Вашингтоне с представителями Катара
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

WSJ: США предупредили Катар о предстоящем ударе Израиля по лидерам ХАМАСа