Белый дом выразил недовольство атакой Израиля в Дохе, но не осудил ее

В ответ на вопросы, касающиеся атаки Израиля на лидеров ХАМАСа в Катаре, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала приготовленное заранее заявление, из четких формулировок которого становится понятно, что в Вашингтоне недовольны операцией ЦАХАЛа, но и не осуждают ее.

"Сегодня утром администрация Трампа была уведомлена вооруженными силами США о том, что Израиль атакует лидеров ХАМАСа, которые, к сожалению, находились в Дохе, столице Катара. Односторонние бомбовые удары на территории Катара – суверенного государства и близкого союзника США, активно работающего с нами над достижением мира, – не способствует целям ни Израиля, ни США", – сказала Ливитт. Она отметила, что президент рассматривает Катар как сильного союзника и друга США и крайне сожалеет о месте проведения этой атаки, но при этом считает, что уничтожение ХАМАСа является "достойной целью".

Представительница Белого Дома сообщила, что сразу после израильских ударов в Катаре Дональд Трамп провел беседы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с эмиром и премьер-министром Катара.

"Нетаниягу заявил президенту Трампу, что он хотел бы достичь мира как можно скорее, и президент Трамп считает, что этот неприятный инцидент может стать возможностью для мирного урегулирования", – добавила она.