22 мая 2026
Наука и Хайтек

Компания SpaceX отложила 12-й испытательный запуск ракеты Starship

время публикации: 22 мая 2026 г., 05:04 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 06:09
AP Photo/Eric Gay

Компания SpaceX Илона Маска отменила 12-й испытательный запуск ракеты Starship за несколько секунд до старта. Причиной стали проблемы, связанные с температурой топлива и давлением в ракете.

Маск сообщил в сети X, что также была выявлена неисправность одной из механических "рук" на стартовой башне, и заявил: "Если мы сможем починить ее сегодня ночью, попробуем запустить снова завтра".

Речь идет о первом испытании третьей версии Starship: космический корабль и ракета-носитель стали немного крупнее, была переработана двигательная установка корабля, увеличен топливный бак и улучшена система вывода спутников Starlink в космос.

Предыдущий (11-й) испытательный полет Starship был осуществлен 13 октября 2025 года.

