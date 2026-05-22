Компания SpaceX отложила 12-й испытательный запуск ракеты Starship

Компания SpaceX Илона Маска отменила 12-й испытательный запуск ракеты Starship за несколько секунд до старта. Причиной стали проблемы, связанные с температурой топлива и давлением в ракете.

Маск сообщил в сети X, что также была выявлена неисправность одной из механических "рук" на стартовой башне, и заявил: "Если мы сможем починить ее сегодня ночью, попробуем запустить снова завтра".

Речь идет о первом испытании третьей версии Starship: космический корабль и ракета-носитель стали немного крупнее, была переработана двигательная установка корабля, увеличен топливный бак и улучшена система вывода спутников Starlink в космос.

Предыдущий (11-й) испытательный полет Starship был осуществлен 13 октября 2025 года.