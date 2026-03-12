ЦАХАЛ анонсировал удар по объектам "Хизбаллы" в деревне Каср-Наба

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей деревни Каср-Наба на юге Ливана.

"В ближайшее время ЦАХАЛ нанесет удар по военной инфраструктуре террористов "Хизбаллы", – сказано в этом сообщении. – Мы настоятельно призываем жителей здания, отмеченного красным цветом на прилагаемой карте, и соседних зданий: вы находитесь рядом с объектом, используемым "Хизбаллой". В целях вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из него и отойти на расстояние не менее 300 метров. Пребывание возле этого здания подвергает вас риску".