11 октября 2025
Ближний Восток

Хусам Бадран: ХАМАС будет готов возобновить боевые действия, если план Трампа рухнет

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 11 октября 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 20:39
ХАМАС будет готов возобновить боевые действия, если план Трампа рухнет
AP Photo/Jehad Alshrafi

Предложение об уходе членов ХАМАСа из сектора Газы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа является "абсурдным", заявил высокопоставленный представитель палестинской террористической организации Хусам Бадран.

Бадран, родной город которого Шхем, проживает в Катаре, как и многие другие высокопоставленные чиновники ХАМАСа.

Он заявил, что ожидает трудных переговоров по второму этапу плана Трампа, поскольку этот этап "проблематичен".

Бадран добавил, что, хотя ХАМАС надеется не вернуться к войне, он будет готов возобновить боевые действия, если план Трампа рухнет.

Ближний Восток
