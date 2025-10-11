Хусам Бадран: ХАМАС будет готов возобновить боевые действия, если план Трампа рухнет

Предложение об уходе членов ХАМАСа из сектора Газы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа является "абсурдным", заявил высокопоставленный представитель палестинской террористической организации Хусам Бадран.

Бадран, родной город которого Шхем, проживает в Катаре, как и многие другие высокопоставленные чиновники ХАМАСа.

Он заявил, что ожидает трудных переговоров по второму этапу плана Трампа, поскольку этот этап "проблематичен".

Бадран добавил, что, хотя ХАМАС надеется не вернуться к войне, он будет готов возобновить боевые действия, если план Трампа рухнет.