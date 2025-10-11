x
11 октября 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2025
|
11 октября 2025
|
последняя новость: 12:01
11 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанские СМИ: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа погиб гражданин Сирии, уничтожено 300 единиц техники

Ливан
Хизбалла
время публикации: 11 октября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 11:54
Ливанские СМИ: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа погиб гражданин Сирии, уничтожено 300 единиц техники
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские СМИ сообщают, что в результате ночных авиаударов ВВС ЦАХАЛа на юге Ливана погиб гражданин Сирии и еще шесть человек получили ранения.

По данным Национального информационного агентства Ливана, удары были нанесены более чем по 10 объектам, где хранилась инженерная техника.

Было уничтожено около 300 единиц техники, включая бульдозеры и экскаваторы, а также более 100 небольших служебных машин Bobcat.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2025

ВВС ЦАХАЛа атаковали инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана