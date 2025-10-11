Ливанские СМИ: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа погиб гражданин Сирии, уничтожено 300 единиц техники

Ливанские СМИ сообщают, что в результате ночных авиаударов ВВС ЦАХАЛа на юге Ливана погиб гражданин Сирии и еще шесть человек получили ранения.

По данным Национального информационного агентства Ливана, удары были нанесены более чем по 10 объектам, где хранилась инженерная техника.

Было уничтожено около 300 единиц техники, включая бульдозеры и экскаваторы, а также более 100 небольших служебных машин Bobcat.