"Аль-Ахбар": президент Египта зовет европейских лидеров на торжество подписания соглашения

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Египет, президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси пытается собрать как можно больше европейских лидеров, которые примут участие в подписании соглашения о прекращении войны в секторе Газы.

Отмечено, что если премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет приглашен на эту встречу, то это станет первым визитом израильского премьер-министра в Египет с 2011 года.

Источник в администрации президента сказал, что несколько европейских высокопоставленных лиц выразили заинтересованность в участии, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также сообщается, что ас-Сиси "просит превратить подписание в торжество, пытаясь помешать Израилю отменить соглашение в ближайшем будущем".