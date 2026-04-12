Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Тире, на юго-западе Ливана

время публикации: 12 апреля 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 10:21
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что утром 12 апреля ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Тире, на юго-западе Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля.

Ливанские источники сообщают также, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дбэйбе, Калауи и Брейке, на юге Ливана.

Ливанские СМИ сообщают об 11 убитых в результате ударов израильских ВВС в Кане и Маарубе в районе Тира.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

