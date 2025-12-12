Иран захватил танкер недалеко от Оманского залива

Иран захватил танкер, который перевозил шесть миллионов литров "контрабандного дизельного топлива" недалеко от Оманского залива. Об этом сообщили государственные иранские СМИ.

Напомним, 30 ноября Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с контрабандным топливом. Судно шло под флагом Эсватини – бывшего Свазиленда.

14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер Talara, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.