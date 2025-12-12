x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран захватил танкер недалеко от Оманского залива

Иран
время публикации: 12 декабря 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 22:44
Иран захватил танкер недалеко от Оманского залива
BAKAMLA via AP

Иран захватил танкер, который перевозил шесть миллионов литров "контрабандного дизельного топлива" недалеко от Оманского залива. Об этом сообщили государственные иранские СМИ.

Напомним, 30 ноября Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с контрабандным топливом. Судно шло под флагом Эсватини – бывшего Свазиленда.

14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер Talara, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.

Ближний Восток
