12 января 2026
Ближний Восток

Махмуд Аббас покинул больницу после обследования

Палестинская администрация
время публикации: 12 января 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 16:19
Flash90

Официальное агентство Палестинской администрации WAFA сообщило, что председатель ПА Махмуд Аббас, которого оно называет "президент государства Палестины", покинул больницу после рутинных проверок.

Обследование проводилось в расположенной в Рамалле больнице "Аль-Истишари". Результаты проверок в сообщении названы "обнадеживающими".

Здоровье ветерана палестинской политики оставляет желать лучшего. 26 апреля 2025 года на заседании Центрального совета ООП было принято решение об учреждении должности заместителя председателя исполнительного комитета ООП, "вице-президента Государства Палестина". Тогда же Исполком ООП утвердил назначение на этот пост аш-Шейха.

В октябре 2025 года Аббас издал конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы ПА, если этот пост останется вакантным. Декларация обязывает преемника провести в 90-дневный срок президентские и парламентские выборы.

