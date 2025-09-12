Посол Израиля в ОАЭ вызван на выговор после удара по Катару

Посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах был вызван на "разъяснительную беседу" в связи с израильским ударом по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе (Катар).

По сообщению новостной службы "Кан", МИД Эмиратов высказал свои возражения по поводу самого удара и времени его осуществления – на фоне оговариваемой сделки по освобождению заложников.

В министерстве иностранных дел ОАЭ также подчеркнули недопустимость возможной аннексии на Западном берегу, заявив, что такой шаг может навредить "Соглашениям Авраама".

После удара по представителям ХАМАСа в Катаре ОАЭ опубликовали заявление с осуждением этого шага, назвав его "предательским актом" и подчеркнув, что Эмираты стоят на стороне Катара.