Ближний Восток

В Катаре проходят похороны шестерых убитых 9 сентября в Дохе: гробы покрыты флагами

Катар
Ликвидация
ХАМАС
время публикации: 11 сентября 2025 г., 17:18
AP Photo/Jon Gambrell

В Катаре проходит церемония похорон шестерых погибших в результате израильского удара по зданию, где проходила встреча лидеров ХАМАСа, на которой обсуждались предложения по прекращению огня в секторе Газы. ХАМАС продолжает утверждать, что высокопоставленные лидеры группировки в результате атаки не пострадали.

На церемонии присутствуют представители руководства Катара, однако высокопоставленных активистов ХАМАСа на ней нет: это продолжает вызывать вопросы об их состоянии и месте пребывания, ведь один из погибших, по утверждениям ХАМАСа, это сын одного из лидеров группировки Халиля аль-Хайи.

Напомним, в соответствии с опубликованной ХАМАСом информацией, в результате атаки израильских ВВС на штаб группировки в Дохе погибли Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи. Шестой погибший – сотрудник служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири, как сообщило МВД Катара.

Церемония похорон была показана по телевидению: пять гробов накрыты палестинскими флагами, один гроб покрыт флагом Катара.

ХАМАС утверждает, что Израиль нанес удар, чтобы "предотвратить прекращение войны". "Израиль пытается создать видимость своей мнимой победы после своего провала в Газе, но ему не удастся изменить наши позиции", – сказано в официальном заявлении группировки.

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что атака на штаб-квартиру ХАМАСа в Дохе – это "посягательство на суверенитет Катара и объявление войны, которое угрожает стабильности региона". ХАМАС требует от арабских лидеров принятия юридических и политических шагов против Израиля.

