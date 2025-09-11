x
Мир

Совет Безопасности ООН осудил удары по Дохе, не упомянув прямо Израиль

ООН
время публикации: 11 сентября 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 23:37
AP Photo/Kena Betancur

Совет Безопасности ООН провел специальное заседание по ситуации на Ближнем Востоке, по результатам которого члены СБ ООН выступили с заявлением, осуждающим удары в Дохе, нанесенные в начале текущей недели.

Для публикации такого заявления требовалась поддержка всех членов Совета Безопасности, включая США, которые до сих пор возражали против критики Израиля. Однако можно отметить, что в тексте заявления Израиль напрямую не указывается.

"Члены Совета Безопасности выражают осуждение недавних ударов в Дохе, на территории ключевого посредника, нанесенных 9 сентября. Они выражают глубокое сожаление в связи с гибелью мирных жителей", – сказано в этом документе.

Члены СБ ООН выразили солидарность с Катаром, подтвердив поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с Уставом ООН, а также напомнили о своей поддержке "жизненно важной роли, которую Катар продолжает играть в посреднических усилиях в регионе, вместе с Египтом и США".

Завершается заявление подчеркиванием, что освобождение заложников, включая убитых ХАМАСом, а также прекращение войны и страданий в Газе остается главным приоритетом.

