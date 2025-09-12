"Аш-Шарк аль-Аусат": лидеры ХАМАСа в больнице, террористы призывают молиться "об исцелении"

В пятницу, 12 сентября, во многих мечетях в разных странах мира, по призыву ХАМАСа, звучат молитвы "об исцелении", сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Публикации по этому поводу иллюстрируются фотографиями и видеозаписями из Катара, Турции, Ирака, Иордании и т.д.

Ранее с призывом о таких молитвах выступило руководство "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама", военного крыла террористической организации ХАМАС.

11 сентября в Дохе состоялась церемония похорон шестерых погибших в результате израильского удара 9 сентября по зданию, где проходила встреча лидеров ХАМАСа. На церемонии присутствовали представители руководства Катара, однако высокопоставленных активистов ХАМАСа на ней не было – в том числе Халиля аль-Хайи и его жены, хотя хоронили их сына.

Напомним, в соответствии с опубликованной ХАМАСом информацией, в результате атаки израильских ВВС на штаб группировки в Дохе погибли Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи. Шестой погибший – сотрудник служб безопасности Катара Бадр Саад Мухаммад аль-Хмайди ад-Доссири.

ХАМАС продолжает утверждать, что высокопоставленные лидеры группировки в результате атаки не пострадали. Однако никто из лидеров этой террористической организации, находившихся в штабе в Дохе в момент израильской атаки, до сих пор не выступил с заявлением и не появился на публике.

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в ХАМАСе пишет: несколько лидеров этой организации ранены, один – в критическом состоянии, они находятся под усиленной охраной в частной клинике. Судя по имеющимся данным, среди раненых не менее двух членов политбюро ХАМАСа. Имена не называются.

Вскоре после атаки саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявлял, что уничтожен лидер ХАМАСа Халиль аль-Хайя. Отмечалось, что на совещании в штабе также присутствовали члены политбюро ХАМАСа Халид Машаль, Мухаммад Даруиш, Рази Хамад и Иззат ар-Ришк. Позже было уточнено, что погиб сын аль-Хайи, а сведений о нем самом нет.

Другой саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщал о гибели не менее четырех лидеров ХАМАСа в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дохе. Утверждалось, что ликвидированы формальный лидер ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя, глава офиса ХАМАСа за рубежом Халид Машаль, лидер боевиков ХАМАСа "на Западном берегу реки Иордан" Захэр Джабарин и член политбюро ХАМАСа Низар Аудалла. При этом сообщалось, что в момент удара в здании находился еще один член руководства движения – Рази Хамад. Но эти сведения не подтвердились.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждал, что члены политбюро ХАМАСа, включая Халиля аль-Хайю, выжили после израильского удара по целям в Дохе. Отметим, что "Аль-Джазира" наиболее близка к руководству ХАМАСа и к властям Катара. Однако этот телеканал неоднократно преднамеренно распространял дезинформацию о террористической организации ХАМАС.

"Некоторые члены делегации движения ХАМАС, по предварительной информации, получили ранения в результате израильских ударов по жилым зданиям в Дохе", – заявлял РИА Новости хамасовский источник. Впоследствии ХАМАС объявил официально, что все "лидеры движения" живы.