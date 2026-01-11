Авторов сериала "Тегеран" обвиняют в иранских протестах

Третий сезон израильского шпионского триллера "Тегеран" в минувшие выходные стал доступен подписчикам Apple TV+. Премьера неожиданно совпала с усилением протестных выступлений в Иране, что подогрело интерес к сериалу по всему миру.

Издание Ynet обратило внимание на конспирологические версии, возникшие у некоторых зрителей. В соцсетях пользователи называют совпадение премьеры шоу с иранскими протестами "сюрреалистичным": "каждый раз, когда выходит новый сезон, заголовки реального мира будто идеально совпадают с сюжетом", – написал один из комментаторов в X (бывший Twitter). Есть и такие, кто чуть ли не обвиняют создателей шоу в событиях в Иране. Другие пользователи, наоборот, высмеяли попытки увидеть в премьере конспирологию.

Создатели сериала подчёркивают, что никакой связи между релизом и событиями в Иране нет. Продюсер Шула Шпигель заявила, что график выхода был утверждён заранее, а отложенные съемки третьего сезона в итоге стали удачей для сериала. По словам Шпигель, уже отснята половина четвертого сезона проекта.

После 7 октября в компании Apple TV приняли решение отложить премьеру третьего сезона сериала и работу над четвертой частью из-за волны антиизраильских настроений, поднявшейся в связи с войной. В итоге сериал все-таки показала корпорация "Кан", являющаяся автором и израильским правообладателем шоу. А на Apple TV сезон вышел только сейчас. Интересно, что работа над четвертым сезоном сериала стартовала в июне 2025 года во время 12-дневной войны. Съемки стартовали в Афинах в октябре прошлого года. В третьем сезоне к звезде сериала Нив Султан присоединились израильский актер Сасон Габай и звезда британского кино Хью Лори.