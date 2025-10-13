В центре города Газа ХАМАС публично казнил семерых "предателей"

Вечером 13 октября, через несколько часов после освобождения израильских заложников, в центре города Газа "силы безопасности" ХАМАСа публично казнили семерых жителей сектора, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Среди расстрелянных на площади, по непроверенным данным, был Ахмад Зидан Тарабин, отвечавший за вербовку людей в "ополчение Абу Шабаба".

Источники в Газе сообщают, что ХАМАС начал аресты "предателей" вскоре после того, как президент США Дональд Трамп во время перелета в Израиль заявил, что он дал разрешение ХАМАСу заниматься вопросами внутренней безопасности в Газе, как этого и хотела группировка.