Ближний Восток

В центре города Газа ХАМАС публично казнил семерых "предателей"

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Дональд Трамп
время публикации: 13 октября 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 21:14
В центре города Газа ХАМАС публично казнил семерых "предателей"
соцсети

Вечером 13 октября, через несколько часов после освобождения израильских заложников, в центре города Газа "силы безопасности" ХАМАСа публично казнили семерых жителей сектора, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Среди расстрелянных на площади, по непроверенным данным, был Ахмад Зидан Тарабин, отвечавший за вербовку людей в "ополчение Абу Шабаба".

Источники в Газе сообщают, что ХАМАС начал аресты "предателей" вскоре после того, как президент США Дональд Трамп во время перелета в Израиль заявил, что он дал разрешение ХАМАСу заниматься вопросами внутренней безопасности в Газе, как этого и хотела группировка.

