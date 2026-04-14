Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за участие в "американо-израильской агрессии"

Исламская республика Иран официально потребовала от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна и Катара компенсации, обвинив их в участии в "американо-израильской агрессии".

Соответствующее послание было направлено представителем Исламской республики Иран в ООН Амир-Саидом Иравани Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Джамалю Фаресу аль-Pувайеи, сообщает агентство Anadolu.

"Это государства нарушили свои международные обязательства, содействовав американо-израильским ударам. Таким образом, они должны нести ответственность за свои действия и за потери и ущерб, ставшие результатом войны", – утверждается в документе.