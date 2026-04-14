x
14 апреля 2026
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 апреля 2026
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 11:19
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за участие в "американо-израильской агрессии"

Иран
ООН
Война с Ираном
время публикации: 14 апреля 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 11:22
Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за участие в "американо-израильской агрессии"
AP Photo/John Minchillo

Исламская республика Иран официально потребовала от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна и Катара компенсации, обвинив их в участии в "американо-израильской агрессии".

Соответствующее послание было направлено представителем Исламской республики Иран в ООН Амир-Саидом Иравани Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Джамалю Фаресу аль-Pувайеи, сообщает агентство Anadolu.

"Это государства нарушили свои международные обязательства, содействовав американо-израильским ударам. Таким образом, они должны нести ответственность за свои действия и за потери и ущерб, ставшие результатом войны", – утверждается в документе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
