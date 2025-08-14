x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Во время визита в Каир делегация ХАМАСа не рискнула подъезжать к сектору Газы

Египет
ХАМАС
время публикации: 14 августа 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 18:17
Халиль аль-Хайя, возглавляющий делегацию ХАМАСа на переговорах
AP Photo/Khalil Hamra

По сообщению эмиратского издания "Аль-Баян", делегация ХАМАСа под руководством Халиля аль-Хайи во время посещения Египта и переговоров по поводу соглашения с Израилем о прекращении войны в секторе Газы и возвращения заложников получила официальное приглашение египетской стороны посетить границу с сектором Газы и лично пронаблюдать, как гуманитарная помощь перевозится из Египта через КПП "Керем Шалом" на нужды сектора.

Однако руководители ХАМАСа отказались от столь редкой для них возможности посетить родину. По некоторым предположениям, они опасались ареста или ликвидации со стороны Израиля и боялись, что пребывание в непосредственной близости от Газы может подвергнуть угрозе их безопасность и благополучие.

Американский активист и блогер палестинского происхождения Ахмед Фуад Альхатиб, комментируя это сообщение, написал: "Таков ХАМАС, терроризм, маскирующийся под "сопротивление", они начали самую разрушительную главу в истории палестинского народа и попрятались, как крысы, от страха, что их собственный народ сожрет их живьем за разрушение его будущего и бросание на произвол судьбы".

Он также призвал США, ООН, международные организации, Интерпол, Международный уголовный суд и любые релевантные организации принять меры для немедленного ареста руководства ХАМАСа в Катаре, Турции и других местах.

