x
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Брат премьер-министра Испании признан виновным по делу о злоупотреблении доверием

Коррупция
Испания
время публикации: 14 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:10
Премьер-министр Испании Педро Санчеса
AP Photo/Alessandra Tarantino

Суд испанского города Бадахос вынес приговор по делу композитора и дирижера Давида Санчеса, обвинявшегося в том, что он создал специально для себя должность координатора музыкальных школ одноименной провинции.

Наказанием за злоупотребление общественным доверием стал девятилетний запрет на занятие общественных должностей. Суд снял с него обвинения в преступном вмешательстве, которое могло повлечь за собой тюремное заключение.

Дело вызвало значительный резонанс, поскольку подсудимый – брат социалистического премьер-министра Испании Педро Санчеса. Согласно материалам дела, местные власти согласились с происходящим, рассчитывая, что это поможет им заручиться поддержкой высокопоставленного политика.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июня 2026

Соратник премьер-министра Испании признан главарем преступной группировки и отправлен в тюрьму
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2026

Испанская полиция провела обыски в штаб-квартире правящей Социалистической партии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 апреля 2026

Премьер-министр Испании инициирует расторжение Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем