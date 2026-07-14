Брат премьер-министра Испании признан виновным по делу о злоупотреблении доверием
время публикации: 14 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:10
Суд испанского города Бадахос вынес приговор по делу композитора и дирижера Давида Санчеса, обвинявшегося в том, что он создал специально для себя должность координатора музыкальных школ одноименной провинции.
Наказанием за злоупотребление общественным доверием стал девятилетний запрет на занятие общественных должностей. Суд снял с него обвинения в преступном вмешательстве, которое могло повлечь за собой тюремное заключение.
Дело вызвало значительный резонанс, поскольку подсудимый – брат социалистического премьер-министра Испании Педро Санчеса. Согласно материалам дела, местные власти согласились с происходящим, рассчитывая, что это поможет им заручиться поддержкой высокопоставленного политика.
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