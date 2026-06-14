Ливанские источники сообщают о ночных атаках Израиля на юге страны

По сообщениям связанной с "Хизбаллой" сети "Аль-Маядин", в ночь на воскресенье израильские войска нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана.

Сообщается, что удары были нанесены по нескольким объектам в районе Набатии, а также в Аль-Аббасии и деревне Табнит.

Кроме того, атакам подверглись районы Аль-Хуш и Мадждаль-Зун в округе Тир (Цур).

Официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа на момент публикации не поступало.