Ливанские источники сообщают о ночных атаках Израиля на юге страны
время публикации: 14 июня 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:11
По сообщениям связанной с "Хизбаллой" сети "Аль-Маядин", в ночь на воскресенье израильские войска нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана.
Сообщается, что удары были нанесены по нескольким объектам в районе Набатии, а также в Аль-Аббасии и деревне Табнит.
Кроме того, атакам подверглись районы Аль-Хуш и Мадждаль-Зун в округе Тир (Цур).
Официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа на момент публикации не поступало.