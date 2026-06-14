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Ближний Восток

Ливанские источники сообщают о ночных атаках Израиля на юге страны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 14 июня 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:11
Ливанские источники сообщают о ночных атаках Израиля на юге страны
AP Photo/Mohammed Zaatari

По сообщениям связанной с "Хизбаллой" сети "Аль-Маядин", в ночь на воскресенье израильские войска нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана.

Сообщается, что удары были нанесены по нескольким объектам в районе Набатии, а также в Аль-Аббасии и деревне Табнит.

Кроме того, атакам подверглись районы Аль-Хуш и Мадждаль-Зун в округе Тир (Цур).

Официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа на момент публикации не поступало.

Ближний Восток
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