"Аль-Араби": египтяне помогают искать в Газе останки убитых израильских заложников
время публикации: 14 октября 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 15:37
Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что египетские команды действуют внутри сектора Газы, помогая искать тела погибших или убитых заложников и организовывать их передачу Израилю.
В той же публикации отмечается, что израильтяне консультируются с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы урегулировать вопросы, связанные с возвращением останков.
Ранее "Аль-Араби" передавал слова представителя ХАМАСа Хазэма Касэма о том, что эта террористическая организация сотрудничает с посредниками, чтобы определить местонахождение тел заложников в секторе Газы.