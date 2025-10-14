"Аль-Араби": египтяне помогают искать в Газе останки убитых израильских заложников

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что египетские команды действуют внутри сектора Газы, помогая искать тела погибших или убитых заложников и организовывать их передачу Израилю.

В той же публикации отмечается, что израильтяне консультируются с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы урегулировать вопросы, связанные с возвращением останков.

Ранее "Аль-Араби" передавал слова представителя ХАМАСа Хазэма Касэма о том, что эта террористическая организация сотрудничает с посредниками, чтобы определить местонахождение тел заложников в секторе Газы.