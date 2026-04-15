Иран обещает ответить на блокаду своих портов перекрытием Красного моря

Глава объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Аболлахи заявил, что, если "незаконная американская блокада" создаст проблемы для иранских морских перевозок, официальный Тегеран будет считать ее нарушением условий перемирия.

"В таком случае, могущественные вооруженные силы Ирана не позволят продолжать экспорт и импорт через Персидский залив, Оманский залив и Красное море. Иран задействует всю свою мощь для защиты суверенитета и национальных интересов, мы ответим на любые провокации", – сказал он.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о полном вступлении в силу блокады морских портов Ирана. "Менее за 36 часов после ее начала американские силы полностью остановили иранскую морскую торговлю", – заявил глава CENTCOM адмирал Брэдли Купер.

Военачальник подчеркнул: блокада распространяется на суда всех страх, пытающихся войти или покинуть иранские порты как в Персидском, так и в Оманском проливах. "Однако мы не ограничиваем свободу судоходства других судов, направляющихся через Ормузский пролив", – сказал он.