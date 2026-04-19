CBS News: переговоры между США и Ираном могут возобновиться 20 апреля в Пакистане

Телеканал CBS News сообщил, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном могут возобновиться в понедельник, 20 апреля, на территории Пакистана.

Вопрос о новом раунде обсуждается на фоне продолжающихся попыток закрепить хрупкие договоренности и снизить напряженность вокруг Ирана и Ормузского пролива. Ранее CBS также передавал, что пакистанское посредничество остается одним из ключевых каналов для продолжения диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Вместе с тем агентство Reuters обращает внимание на то, что официального подтверждения даты пока нет. 18 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что дата следующего раунда переговоров с США еще не определена, и сначала стороны должны согласовать рамки взаимопонимания.