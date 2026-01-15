x
15 января 2026
Ближний Восток

Совбез ООН обсудит ситуацию в Иране, лидеры режима активно выводят капиталы

Иран
Оппозиция
ООН
время публикации: 15 января 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 14:40
Совбез ООН обсудит ситуацию в Иране, лидеры режима активно выводят капиталы
AP Photo/Kena Betancur

Совет безопасности ООН соберется 15 января, чтобы обсудить ситуацию в Иране. Инициатором созыва заседания стали США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал ООН не допустить иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

В последние дни мы стали свидетелями актов насилия и террора в стиле "Исламского государства". Террористические элементы вмешались в мирные процессы. Я призываю осудить террористов", – говорится в письме, адресованном им Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Карами заявил, что иранские вооруженные силы готовы дать ответ на любые враждебные действия. "Мы в состоянии наивысшей боеготовности. Если наши враги совершат малейшую ошибку, мы дадим сокрушительный отпор", – сказал он.

Сообщается, что на улицах многих городов значительно увеличилось присутствие силовых структур. Цель этой меры, которые многие описывают как "фактический комендантский час" – не допустить новых демонстраций.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что иранские элиты активно выводят капиталы из страны: "Крысы бегут с тонущего корабля. Десятки миллионов долларов переводятся руководством Ирана в банки и финансовые институты по всему миру".

Ближний Восток
