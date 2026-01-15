Новое "правительство технократов" Газы с согласия ХАМАСа возглавил чиновник ПА Али Шаат

Бывший заместитель министра планирования и международного сотрудничества Палестинской администрации Али Шаат возглавил Комитет по управлению сектором Газы – правительство технократов, создание которого предусматривается планом президента США Дональда Трампа.

Шаат был практически неизвестен широкой публике. Он родился в 1958 году в Хан-Юнисе, на юге сектора, находившегося тогда под египетской оккупацией, получил инженерное образование в Каире и стал чиновником ПА.

В своем первом интервью он заявил, что предстоит не восстановление Газы, а ее строительство заново. Особое внимание он уделил вопросам водоснабжения и обеспечение жителей, многие из которых стали беженцами, качественной питьевой водой: "Это необходимо и школам, и больницам, которые были уничтожены".

Из руин, оставшихся после двух лет военных действий, Шаат предложил создать искусственный остров, чтобы увеличить территорию сектора.

Согласно арабским СМИ, состав новой администрации сектора был совместно определен ХАМАСом и ФАТХом и утвержден на встрече в Каире палестинскими фракциями. Он не вызвал возражений ни у Израиля, ни у США. Представитель ХАМАСа заявил агентству Reuters, что приветствует создание комитета, добавив, что движение готово передать ему ответственность.

Как сообщает блогер "Абу Али", специализирующийся на вопросах ближневосточной политики, утром Шаат вместе с еще с несколькими министрами прибыл в Международный аэропорт Каира, чтобы направиться в Газу.