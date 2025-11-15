"Аль-Хадат": переход ко второму этапу плана Трампа по сектору Газы заморожен

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, ссылаясь на израильские источники, что "переход ко второму этапу плана Трампа по сектору Газы заморожен из-за разногласий вокруг международного воинского контингента и разоружения ХАМАСа".

Источники также коснулись вопроса о примерно 150 боевиках, которые "застряли" в туннелях в Рафиахе, на территории, контролируемой силами ЦАХАЛа. По их словам, до сих пор существуют разногласия относительно дальнейшей судьбы этих террористов, и поэтому ЦАХАЛ "готовится к возможному срыву режима прекращения огня".

Также источники сообщили, что Армия обороны Израиля работает с Джаредом Кушнером, советником президента Дональда Трампа, над планом на случай возобновления боевых действий, который будет вскоре представлен кабинету министров.