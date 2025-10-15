x
15 октября 2025
|
последняя новость: 18:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 18:14
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источники в Газе: возле Хан-Юниса израильскими военными убит мужчина

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 15 октября 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 18:02
Источники в Газе: возле Хан-Юниса израильскими военными убит мужчина
Israel Defense Forces via AP

Согласно сообщениям в палестинских источниках, на юге сектора Газы, в районе Хан-Юниса, израильские военные открыли огонь в сторону приблизившегося к ним мужчины и убили его.

Палестинский центр по правам человека в Газе утверждает, что с прошлой пятницы было зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля.

Ранее палестинские источники сообщили о стрельбе в северной части сектора Газы, в результате чего были убиты двое "местных жителей". ЦАХАЛ сообщил, что несколько подозреваемых пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа. Военные открыли огонь, чтобы устранить угрозу.

Днем ранее арабская пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала предупреждение для жителей сектора, в котором говорилось об опасности приближения к "желтой линии" и силам ЦАХАЛа. В частности, на юге сектора опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафах", к Филадельфийскому коридору и к районам Хан-Юниса, находящимся вдоль "желтой линии".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

ЦАХАЛ объяснил стрельбу в северной части сектора Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского обстрела