Источники в Газе: возле Хан-Юниса израильскими военными убит мужчина

Согласно сообщениям в палестинских источниках, на юге сектора Газы, в районе Хан-Юниса, израильские военные открыли огонь в сторону приблизившегося к ним мужчины и убили его.

Палестинский центр по правам человека в Газе утверждает, что с прошлой пятницы было зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля.

Ранее палестинские источники сообщили о стрельбе в северной части сектора Газы, в результате чего были убиты двое "местных жителей". ЦАХАЛ сообщил, что несколько подозреваемых пересекли "желтую линию" и приблизились к силам ЦАХАЛа. Военные открыли огонь, чтобы устранить угрозу.

Днем ранее арабская пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала предупреждение для жителей сектора, в котором говорилось об опасности приближения к "желтой линии" и силам ЦАХАЛа. В частности, на юге сектора опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафах", к Филадельфийскому коридору и к районам Хан-Юниса, находящимся вдоль "желтой линии".