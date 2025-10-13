В среду на КПП "Рафах" начнут работать наблюдатели ЕС

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщила, что в среду, 15 октября, на КПП "Рафах" начнут работать наблюдатели ЕС.

О возобновлении работы миссии ЕС на пограничном переходе между сектором Газы и Египтом Каллас написала в соцсети Х. Она отметила, что миссия ЕС будет играть важную роль в поддержании режима прекращения огня в Газе.