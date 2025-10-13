x
13 октября 2025
|
последняя новость: 23:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 23:22
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В среду на КПП "Рафах" начнут работать наблюдатели ЕС

Газа
ХАМАС
Египет
Европейский Союз
время публикации: 13 октября 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 22:51
В среду на КПП "Рафах" начнут работать наблюдатели ЕС
AP Photo/ Amr Nabil

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщила, что в среду, 15 октября, на КПП "Рафах" начнут работать наблюдатели ЕС.

О возобновлении работы миссии ЕС на пограничном переходе между сектором Газы и Египтом Каллас написала в соцсети Х. Она отметила, что миссия ЕС будет играть важную роль в поддержании режима прекращения огня в Газе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 октября 2025

Работу КПП "Рафах" будет обеспечивать полиция Палестинской администрации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

ХАМАС объявил о плане по силовому контролю над Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 октября 2025

Абу Марзук: разговоры об уничтожении военного потенциала ХАМАСа рассчитаны на израильтян