16 апреля 2026
последняя новость: 17:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

СМИ: Аун отказался разговаривать с Нетаниягу

Ливан
Война с "Хизбаллой"
США
Израиль
время публикации: 16 апреля 2026 г., 15:33 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 16:30
Аун сообщил Рубио, что не намерен говорить с Нетаниягу
AP Photo/Petros Karadjias

Президент Ливана Жозеф Аун провел 16 апреля телефонный разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио. Как сообщают ливанские СМИ и, в частности, телеканал LBCI, глава государства сообщил собеседнику, что не будет говорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Минувшей ночью беседу анонсировал президент США Дональд Трамп. На своей странице в соцсети TruthSocial он написал: "Пытаюсь немного разрядить ситуацию между Израилем и Ливаном. Лидеры этих стран не говорили друг с другом очень, очень давно – 34 года. Но завтра это случится".

Следует отметить, что в официальном сообщении канцелярии Ауна об отмене беседы не говорится: "Президент ответил на телефонный звонок госсекретаря Рубио о поблагодарил его за усилия по достижению перемирия и заключению мира, что будет содействовать стабильности и безопасности Ливана".

Об отказе ливанского президента общаться с премьер-министром Израиля информированные источники сообщили и агентству Reuters. Сам глава государства сообщил, что хорошей отправной точкой стало бы прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой".

Согласно саудовскому телеканалу "Аш-Шарк", в ходе телефонного разговора с Ауном Рубио сообщил ему, что президент Дональд Трамп намерен сам с ним поговорить.

