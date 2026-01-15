x
15 января 2026
|
последняя новость: 23:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 23:52
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Трампу сказали, что удар по Ирану может не привести к падению режима

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 15 января 2026 г., 23:24 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 23:34
WSJ: Трампу сказали, что удар по Ирану может не привести к падению режима
AP Photo/Evan Vucci

Президенту США Дональду Трампу сообщили, что масштабный удар по Ирану едва ли приведет к падению режима аятолл, но может спровоцировать более широкий конфликт в регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, специалисты дали понять президенту, что США потребуется больше военной мощи на Ближнем Востоке – как для нанесения масштабного удара, так и для защиты американских сил в регионе и союзников США: как известно, Иран угрожает ответным ударом по Израилю, если США атакует Иран.

По словам экспертов, меньшие по масштабу удары могли бы поднять боевой дух протестующих, но и они в конечном счете не изменили бы жесткую линию режима по подавлению протестов.

Выслушав эти доводы, Дональд Трамп отложил принятие окончательного решения по поводу своих действий, однако попросил привести вооруженные силы в состояние готовности на случай, если он прикажет нанести массированный удар.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что "Только президент Трамп знает, что он собирается делать, и очень небольшая группа советников посвящена в его ход мыслей".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 января 2026

NYT: Нетаниягу попросил Трампа отложить военную атаку на Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 января 2026

Иран открыл воздушное пространство после заявления Трампа об ослаблении подавления протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 января 2026

Глава МИД Ирана о репрессиях против манифестантов: "О повешениях нет и речи"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 января 2026

Трамп вновь выступил с обвинениями в адрес Зеленского и усомнился в иранском принце