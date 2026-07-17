Время зажигания субботних свечей 17 июля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:05, 20:26

Тель-Авив – 19:29, 20:28

Хайфа – 19:18, 20:29

Беэр-Шева – 19:27, 20:26

Эйлат – 19:23, 20:21

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Дварим":

Моше начинает прощальную речь, намекая на места прежних стоянок, где народ Израиля проявлял маловерие и бунтовал против Всевышнего. Он упрекает евреев за прошлые ошибки, чтобы предостеречь новое поколение от их повторения на Святой Земле. Далее Моше напоминает, как груз руководства строптивым народом стал для него слишком тяжел, из-за чего была создана иерархическая система судей и начальников. Моше призывает их быть абсолютно беспристрастными и не бояться, ведь истинный суд принадлежит Б-гу.

Лидер еврейского народа напоминает, как народ сам потребовал отправить разведчиков в Ханаан. Несмотря на то, что посланники принесли прекрасные плоды и подтвердили великолепие земли, их рассказы о великанах и неприступных крепостях посеяли в сердцах людей панику и неверие. Затем Моше описывает завершение сорокалетнего периода и начало нового пути. Он рассказывает, как Бог повелел обходить стороной земли Эдома, Моава и Амона, не вступая с ними в войну, поскольку эти территории были отданы во владение потомкам Эсава и Лота.

В финальной части главы описывается победа над могущественными царями Сихоном и Огом, которые отказались пропустить евреев через свои владения и первыми вышли на бой. Земли побежденных царств на восточном берегу Иордана Моше передает коленам Реувена, Гада и половине колена Менаше – при условии, что их воины перейдут реку в первых рядах и помогут остальным братьям завоевать Ханаан. Глава завершается напутствием Иегошуа бин Нуну, преемнику Моше: не бояться грядущих битв, ибо Сам Господь будет сражаться за Свой народ.