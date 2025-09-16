x
Ближний Восток

Заключено соглашение по сирийской провинции Ас-Суэйда, оно исключает вмешательство Израиля

Сирия
Друзы
время публикации: 16 сентября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 22:24
AP Photo/Ariel Schalit

Министерство иностранных дел Сирии представило общие принципы соглашения, призванного преодолеть кризис в провинции Ас-Суэйда и стабилизировать ситуацию на юго-западе страны. В консультациях участвовали министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади и специальный посланник США Том Баррак.

В документе, опубликованном агентством SANA, подчеркивается, что новые власти выражают поддержку этническому и конфессиональному разнообразию Сирии, однако в то же время необходимо сохранить территориальную целостность страны. У Ас-Суэйды нет будущего вне Сирии. Преодоление раскола потребует времени.

Для расследования смертоносных столкновений в провинции, населенной по преимуществу друзами, будет создана международная комиссия. Правительство обязуется наказать виновных. В провинции будет создана отдельная полицейская служба, подчиняющаяся МВД.

США и Иордания выступают гарантами, что в провинцию будет поступать достаточное количество гуманитарной и медицинской помощи, они привлекут доноров для восстановления пострадавших районов. Предусматривается освобождение всех задержанных.

Отдельный пункт касается прекращения иностранного вмешательства в дела провинции и подтверждения, что Ас-Суэйда – неотъемлемая часть Сирии.

Ближний Восток
