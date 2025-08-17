x
17 августа 2025
17 августа 2025
Ближний Восток

Аш-Шараа обвинил Израиль во вмешательстве в события в Ас-Суэйде

Сирия
Друзы
Израиль
время публикации: 17 августа 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 11:22
Аш-Шараа обвинил Израиль во вмешательстве в события в Ас-Суэйде
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа обвинил Израиль в прямом вмешательстве в события в Ас-Суэйде. "Цель израильской политики – ослабить Сирию и вмешаться в дела на юге", – заявил бывший лидер боевиков.

Он также решительно выступил против федерализации Сирии по религиозно-этническим границам, за которое выступают многие лидеры курдской, алавитской и друзской общин. "Те, кто призывает к подобному – оторван от реальности", – сказал сирийский лидер.

"Некоторые намерены заручиться поддержкой региональных сил, таких как Израиль. Но южный район плотно заселен, и врагу придется приставить полицейского к каждому дому. В реальности такое сделать очень трудно", – заявил аш-Шараа.

