Три иранских нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив

Три иранских нефтяных танкера, перевозящие в общей сложности пять миллионов баррелей сырой нефти, стали первыми загруженными судами такого типа, покинувшими Персидский залив через Ормузский пролив с момента вступления в силу американской блокады, сообщает AFP со ссылкой на Kpler, аналитическую компанию, которая специализируется на сборе данных о товарных рынках и логистике в реальном времени.

По данным морской аналитической компании, суда Deep Sea, Sonia I и Diona, находящиеся под санкциями США, прошли через пролив вчера после выхода с иранского острова Харк, где они загрузились 2, 8 и 9 апреля.

Иран начал перекрывать пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок мировой нефти и природного газа, с начала американо-израильской войны с Ираном 28 февраля. Вашингтон ввел блокаду иранских портов в понедельник, на фоне режима прекращения огня, чтобы помешать Тегерану экспортировать свою нефть.

С 10 апреля ни один иранский танкер с грузом сырой нефти не покидал Персидский залив через Ормузский пролив.

Компания Kpler использовала спутниковые снимки для отслеживания судов и подтвердила AFP, что все они пересекли пролив в среду. Их пункты назначения неизвестны, однако эти суда уже несколько лет систематически доставляют свои грузы в район Сингапура.