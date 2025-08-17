СМИ: удар по электростанции около Саны нанесли израильские военно-морские силы

Арабские и израильские СМИ сообщают, что рано утром 17 августа удары по электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от Саны, столицы Йемена, были нанесены военно-морскими силами ЦАХАЛа, а не израильскими ВВС.

Власти Израиля и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.

Рано утром 17 августа около Саны, столицы Йемена, в районе электростанции прогремели два взрыва. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

Вскоре хуситы заявили об израильской атаке "в районе электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от города".

Генеральный директор Йеменской государственной электроэнергетической корпорации Машаль аль-Рифи заявил: "Электростанции в Сане подверглись бомбардировкам, что привело к временному отключению электроэнергии".

Возник сильный пожар. Выведены из строя электрогенераторы на станции Хазиз.

Информация уточняется.

В прошлый раз ЦАХАЛ атаковали цели в Йемене 21 июля 2025 года. Тогда были нанесены удары по военным объектам террористического режима хуситов в порту Ходейда, на западе Йемена. Причиной нанесения ударов стало "выявление продолжающейся деятельности и попытки восстановления террористической инфраструктуры в порту", заявляли израильские военные.

В период между 21 июля и 17 августа хуситы не менее шести раз атаковали Израиль, запуская баллистические ракеты, кроме того многократно фиксировались попытки атак со стороны Йемена с применением ударных беспилотников.