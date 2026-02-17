x
Пресса

"Едиот Ахронот": в деле "Катаргейт" звучит имя высокопоставленного катарского дипломата

Расследование
Катар
СМИ
время публикации: 17 февраля 2026 г., 06:54 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 06:59
"Едиот Ахронот": в деле "Катаргейт" звучит имя высокопоставленного катарского дипломата
AP

Имя высокопоставленного катарского дипломата Али аль-Тауади, назначенного в так называемый "Совет мира" по Газе, всплыло в ходе расследования дела "Катаргейт", пишет "Едиот Ахронот" (автор: Нетаэль Бандель).

В публикации упомянуто о том, что следователи ШАБАКа и полиции проверяли контакты представителей израильской компании Novard с аль-Тауади.

Также сообщается, что некоторые израильтяне, проходящие как подозреваемые по делу "Катаргейт", встречались с аль-Тауади как в период войны, так и до нее, и даже гостили у него в Дохе.

В сентябре 2025 года Али аль-Тауади находился в Овальном кабинете Белого дома во время так называемого "разговора-извинения" между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и премьер-министром Катара Мухаммадом аль-Тани.

