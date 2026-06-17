"Нулевая зависимость от Ормузского пролива": новый стратегический план ОАЭ

Министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани аль-Зайуди рассказал в интервью агентству Bloomberg, что ОАЭ разрабатывают план, который позволит им не использовать уязвимый Ормузский пролив.

"Наша цель – нулевая зависимость от пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он будет открыт, и мы надеемся, что это случится быстро. Но это открытие не остановит наш новый план", – сказал он.

Программа предусматривает увеличение пропускной способности портов Дибба, аль-Фуджайра и Хаур-Факкан, расположенных к востоку от Ормузского пролива, на побережье Оманского залива. Там же возведут еще один порт, к которому будут проведены трубопроводы, железные и автомобильные дороги.

Аль-Зайуди не представил оценки стоимости проекта или временных рамок его реализации. Неясно, подразумевает ли план другие грузы, помимо нефти. Крупнейший контейнерный порт ОАЭ Джабль Али находится в Дубае, на побережье Персидского залива.