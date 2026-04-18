Президент Ливана пообещал привлечь к ответственности тех, кто обстрелял силы UNIFIL

Президент Ливана Жозеф Аун пообещал привлечь к ответственности тех, кто совершил нападение на французских миротворцев ООН, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения.

В заявлении, распространенном администрацией президента, Аун выражает соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, осуждает инцидент и обещает, что Бейрут "без колебаний привлечет к ответственности причастных к этому лиц".

Спикер парламента Ливана Набих Берри, поддерживающий "Хизбаллу", также осудил нападение на силы UNIFIL.