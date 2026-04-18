x
18 апреля 2026
|
последняя новость: 17:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 апреля 2026
|
18 апреля 2026
|
последняя новость: 17:51
18 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ливана пообещал привлечь к ответственности тех, кто обстрелял силы UNIFIL

Ливан
Хизбалла
время публикации: 18 апреля 2026 г., 16:51 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 17:19
Президент Ливана пообещал привлечь к ответственности тех, кто обстрелял силы UNIFIL
AP Photo/Petros Karadjias

Президент Ливана Жозеф Аун пообещал привлечь к ответственности тех, кто совершил нападение на французских миротворцев ООН, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения.

В заявлении, распространенном администрацией президента, Аун выражает соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, осуждает инцидент и обещает, что Бейрут "без колебаний привлечет к ответственности причастных к этому лиц".

Спикер парламента Ливана Набих Берри, поддерживающий "Хизбаллу", также осудил нападение на силы UNIFIL.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 апреля 2026

