Президент Ливана пообещал привлечь к ответственности тех, кто обстрелял силы UNIFIL
время публикации: 18 апреля 2026 г., 16:51 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 17:19
Президент Ливана Жозеф Аун пообещал привлечь к ответственности тех, кто совершил нападение на французских миротворцев ООН, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения.
В заявлении, распространенном администрацией президента, Аун выражает соболезнования своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, осуждает инцидент и обещает, что Бейрут "без колебаний привлечет к ответственности причастных к этому лиц".
Спикер парламента Ливана Набих Берри, поддерживающий "Хизбаллу", также осудил нападение на силы UNIFIL.