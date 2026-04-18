Иран отказался от планов по открытию Ормузского пролива, вновь введя ограничения на движение через этот критически важный путь.

Объединенное военное командование Ирана сообщило, что "контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию под строгим управлением и надзором вооруженных сил".

Тегеран предупредил, что продолжит блокировать транзит через пролив до тех пор, пока действует американская блокада иранских портов.

Это заявление было сделано на следующее утро после того, как президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американская блокада "останется в полной силе" до тех пор, пока Тегеран не достигнет соглашения с Вашингтоном, в том числе по вопросам своей ядерной программы.