Главнокомандующий армией Пакистана завершил трехдневный визит в Тегеран

Главнокомандующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, обладающий широкими полномочиями, завершил трехдневный визит в Тегеран. В ходе поездки он встретился с высшим руководством Ирана, сообщили военные источники Пакистана.

Мунир провел ряд встреч с ключевыми иранскими лидерами. Этот визит, согласно официальному заявлению военных, демонстрирует "непоколебимую решимость Пакистана содействовать урегулированию путем переговоров, а также способствовать миру, стабильности и процветанию".

Визит состоялся в преддверии мирных переговоров, проведение которых ожидается в Исламабаде в ближайшие дни.