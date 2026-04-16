МИД Пакистана: переговоры продолжаются, для их успеха необходим мир в Ливане

Министерство иностранных дел Пакистана выступило с заявлением по итогам визита в Тегеран командующего вооруженными силами фельдмаршала Асима Мунира – основного посредника между США и Ираном.

В нем отмечается, что для успеха переговоров необходимо достичь мира в Леване. Согласно внешнеполитическому ведомству, соглашение о прекращении огня распространяется и на Ливан. МИД Пакистана подчеркнул: дата следующего раунда переговоров США и Ирана еще не определена.

Высокопоставленный иранский представитель сообщил о достижении прогресса, но подчеркнул: фундаментальные противоречия сохраняются. В первую очередь они касаются право Ирана на обогащение урана.

"Визит пакистанского главнокомандующего сыграл важную роль в сглаживании разногласий, но в ядерной сфере они сохраняются. Однако стало больше надежды, что прекращение огня будет продлено, а второй раунд состоится", – заявил он.