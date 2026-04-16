16 апреля 2026
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
16 апреля 2026
|
16 апреля 2026
|
последняя новость: 14:05
16 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

МИД Пакистана: переговоры продолжаются, для их успеха необходим мир в Ливане

США
Иран
Пакистан
время публикации: 16 апреля 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 13:55
МИД Пакистана: переговоры продолжаются, для их успеха необходим мир в Ливане
Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán vía AP

Министерство иностранных дел Пакистана выступило с заявлением по итогам визита в Тегеран командующего вооруженными силами фельдмаршала Асима Мунира – основного посредника между США и Ираном.

В нем отмечается, что для успеха переговоров необходимо достичь мира в Леване. Согласно внешнеполитическому ведомству, соглашение о прекращении огня распространяется и на Ливан. МИД Пакистана подчеркнул: дата следующего раунда переговоров США и Ирана еще не определена.

Высокопоставленный иранский представитель сообщил о достижении прогресса, но подчеркнул: фундаментальные противоречия сохраняются. В первую очередь они касаются право Ирана на обогащение урана.

"Визит пакистанского главнокомандующего сыграл важную роль в сглаживании разногласий, но в ядерной сфере они сохраняются. Однако стало больше надежды, что прекращение огня будет продлено, а второй раунд состоится", – заявил он.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2026

Министр Гила Гамлиэль подтвердила: лидеры Израиля и Ливана проведут телефонный разговор
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 апреля 2026

Bloomberg: США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня на две недели
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

"Тасним": "Согласие Израиля на перемирие в Ливане содействовало бы успеху переговоров Ирана и США"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

В Тегеран с посреднической миссией прибыла высокопоставленная пакистанская делегация