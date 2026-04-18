СМИ: американские военные готовятся к захвату танкеров, связанных с Ираном
время публикации: 18 апреля 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 20:25
Американские военные готовятся в ближайшие дни подниматься на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и торговых судов в международных водах, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal и американских чиновников.
По данным источников, операции по захвату иранских судов могут начаться в ближайшее время и будут направлены против тех из них, которые участвуют в перевозках в интересах Ирана и подозреваются в игнорировании санкций.
При этом Reuters отмечает, что агентство не смогло подтвердить эту информацию. Официальные представители США ситуацию публично не комментировали.
Сообщение появилось на фоне обострения напряженности вокруг Ормузского пролива и обсуждений возможного усиления давления на Тегеран.