СМИ: американские военные готовятся к захвату танкеров, связанных с Ираном

Американские военные готовятся в ближайшие дни подниматься на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и торговых судов в международных водах, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal и американских чиновников.

По данным источников, операции по захвату иранских судов могут начаться в ближайшее время и будут направлены против тех из них, которые участвуют в перевозках в интересах Ирана и подозреваются в игнорировании санкций.

При этом Reuters отмечает, что агентство не смогло подтвердить эту информацию. Официальные представители США ситуацию публично не комментировали.

Сообщение появилось на фоне обострения напряженности вокруг Ормузского пролива и обсуждений возможного усиления давления на Тегеран.